"Fourchettes Soniques" : Gagnez votre pass 2 jours

publié le 23/11/2017 à 14:41

Le Festival des Fourchettes Soniques, Festival des Musiques Electroniques, c’est LE festival à ne pas manquer !

Un programme intense durant 2 jours :

• Deux grandes soirées Electro prévues dans le Grand Hall : le vendredi 18 mai de 21h à 4h & le samedi 19 mai de 21h à 4h.

Des DJs internationaux et une mise en scène qui fera trembler le Grand Hall !

• Le chapiteau Techno, dans l'Orangerie, accueillera une ambiance Underground dès 16h.

Une superbe programmation pour profiter jusqu'au bout de la nuit.

• Et entre ces deux ambiances, le Village Gastronomique sera un passage obligatoire pour profiter d'un repas de qualité mais également vous mettre dans l'ambiance de ce festival qui laisse présager du meilleur.

Un évènement exceptionnel organisé par Tours événements en collaboration avec ElectroLab Events, les Ilots électroniques et Flower Power Crew le Vendredi 18 et Samedi 19 Mai 2018 au Parc Expo de Tours.



