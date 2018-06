Fun Radio Marseille - Gagnez votre permis bateau !

publié le 25/06/2018 à 09:41

On y est, l'été est bel est bien installé ! Pour fêter cela comme il se doit, Fun Radio Marseille et A BORD PERMIS BATEAU vous offrent votre permis côtier en formation rapide et simplifiée au 84 rue de Lodi, près de Castellane à Marseille !





Comment jouer ?

Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16h, dès que vous entendez le signal du SmashFun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de repartir avec votre permis bateau !



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm