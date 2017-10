Fun Radio vous invite à la Plagne pour le Yéti Race Tour

publié le 26/10/2017 à 12:06

Contrairement à la cigale qui, tous les ans, se retrouve fort dépourvue la bise venue, le Yéti, lui, a bien du mal à contenir son impatience à l’approche des premiers flocons. Il faut dire que l’homme des neiges, pas si abominable que ça, est aussi à l’aise sur le dancefloor que sur les obstacles et il a mis à profit son été pour vous concocter une nouvelle édition de la Yéti Race encore plus givrée et déjantée que les précédentes et c’est peu dire !



YETI RACE



Rendez-vous est donc pris le dimanche 17 décembre au lever du soleil dans la station de La Plagne pour une épreuve à mi-chemin entre course à obstacles et trail, disputée sur un parcours entièrement recouvert de neige et ponctuée d’épreuves dont seule la créature velue a le secret. Et force est de constater que, cette année encore, elle n’a pas ménagé ses efforts pour vous mettre à l’épreuve !

Pour pimenter cette Yéti Race 2017, qui sera la seule et unique date de la saison, la « Bête » est sortie de sa tanière et vous réserve deux nouveautés de taille :

è La possibilité de s’inscrire en solo ou en équipe(packs duo et quattro)

è Un nouveau parcours avecle «TRAIL», pour les traileurs confirmés, avec la dernière chance de l’année de remporter 1 point ITRA pour se qualifier à l'UTM¿®(tracé sans obstacle sur le parcours « BIG »)



Rayon réjouissances, préparez-vous à relever les traditionnelles épreuves du Combattant (épreuve inspirée des parcours du combattant des camps militaires), du Bûcheron (épreuve de sciage de bûche) et du Chasseur Alpin (tir à la carabine) sans compter quelques surprises distillées de-ci, de-là mais que notre « Big Foot » désireux de ménager ses effets, a pour le moment, choisi de garder pour lui.



Alors, prêts à venir défier le Yéti ? Gagnez votre séjour tout compris :







Venez réveiller le Yéti qui sommeille en vous…