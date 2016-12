Le 12 février se tiendra la deuxième édition de la course la plus givrée de l'année : la Odlo Crystal Run. Pour l'occasion, Fun Radio vous fait gagner pass, tenues de running et plein d'autres cadeaux !

La Odlo Crystal Run partira du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris le 12 février à 10H30

par Fun Radio publié le 28/12/2016 à 15:11

Le dimanche 12 février 2017, la course à pied la plus givrée de l'année est de retour à Paris. La Odlo Crystal Run se destine autant aux coureurs aguerris qu'aux runners néophytes, et même à ceux qui, faute de partir au ski, voudront tout de même profiter de l'ambiance d'hiver à l'after-course festif organisé sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.



Les participants partiront du Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris en différé entre 10H30 et 12H15 et suivront le parcours de 10 km au pied des plus beaux monuments de la capitale.



La plus givrée des courses parisiennes !

Si les températures sont basses, l’ambiance de la Odlo Crystal Run, elle, est bouillante ! Dans le sas de départ, avis de chutes de neige ! Sur le parcours, les coureurs ne manqueront pas de croiser des skieurs à roulettes mais aussi des pingouins, yétis, rennes et créatures venues du froid qui les encourageront sur le bord de la route. Le tout en musique, plusieurs groupes de musiciens étant postés à différents points du tracé.

Dans le village de la course, spectacle de cor des Alpes, piste de curling ou encore ravito tartiflette et vin chaud viendront rappeler que l’hiver est bien là !

Le temps de se remettre en forme après les fêtes

La Odlo Crystal Run invite les frileux à reconsidérer leur point de vue sur la course à pied en hiver ! Quand on court dans le froid, on brûle plus de calories. Pour le même effort, la même vitesse et la même durée, on dépense plus. Il suffit de s’équiper correctement… Bonne nouvelle après les fêtes, non ?

La Odlo Crystal Run sera le seul rassemblement de running de l’hiver à Paris. Elle réunira à la fois les runners en quête de performance et souhaitant poursuivre l’entrainement pendant l’hiver, à un moment où l’agenda running est vide, et des coureurs néophytes de la région parisienne, réticents de participer aux courses traditionnelles et à la recherche d’un moment sportif et convivial. La course se court au gré des envies et des amis : en solo, en duo ou par équipes de 4.



