Gagnez vos places pour la prochaine Reebok Spartan Race à Valmorel

Reebok Spartan Race leader mondial de la course à obstacles débarque en mode winter au cœur des montagnes de Valmorel les 28 et 29 Janvier prochain !

par Damien Domitile publié le 23/12/2016 à 12:22

Spartan race, le leader européen des courses d’obstacles vous donne rendez vous pour son édition winter au cœur des montagnes de Valmorel!



La Winter Spartan Sprint va vous permettre de vous dépasser dans un paysage sublime et avec quelques surprises. Au programme : un parcours enneigé, semé d’obstacles, de défis et de surprises ! Au totale : 8km pour révéler le spartiate qui est en vous !



La seule chose que vous avez besoin de savoir ? Attendez-vous à l'inattendu !



Alors, cap ou pas cap de vivre une aventure unique ?



Ca va chauffer dans les montagnes les 28 et 29 janvier prochain!

Tentez de gagner vos places pour la Winter Spartan Sprint.