Gagnez vos places pour le spectacle de KEV & GAD : "Tout est possible" avec Fun Radio Dunkerque

KEV & GAd en tournée

par Matt Dunkerque publié le 10/10/2016 à 12:40

« TOUT EST POSSIBLE » - le Show de Kev & Gad s'arrête au Zénith de Lille du Vendredi 28 au Dimanche 30 Octobre !





A eux deux, Gad Elmaleh et Kev Adams rassemblent des millions de fans qui leur vouent une affection et un amour inconditionnels. Leur complicité est telle qu’on pourrait croire qu’ils sont frères ! Entre eux est née une amitié profonde et sincère. Gad dit que Kev lui donne envie d’aller encore plus loin. Kev est excité de relever ce défi de faire un spectacle avec celui qu’il a toujours admiré.

Tout est possible, c’est un show unique et exceptionnel qu’ils veulent offrir ensemble à leur public. Ils ont hâte et nous aussi !



