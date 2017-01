Gagnez votre DVD Star Trek Sans Limites avec Fun Radio Belfort

Le film Star Trek Sans Limites est enfin disponible en DVD. Fun Radio vous fait gagner votre exemplaire !

Crédit : Paramount Pictures Star Trek Sans Limites

publié le 06/01/2017

A l'occasion de la sortie en DVD de Star Trek Sans Limites, Fun Radio Belfort vous fait gagner votre DVD !



“STAR TREK SANS LIMITES”, le nouvel épisode très attendu de la franchise à succès créée par Gene Roddenberry et relancée par J.J. Abrams en 2009, arrive avec Justin Lin aux commandes d’une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. Dans “STAR TREK SANS LIMITES”, l’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace.



Jouez avec Fun Radio pour tenter de remporter votre DVD.