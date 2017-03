John Wick 2 : gagnez vos places de cinéma avec Fun Radio Nîmes

publié le 14/03/2017 à 09:54

Après trois ans de suspens, John Wick est de retour dans les salles sombres ! N'attendez pas plus longtemps et jouez avec Fun Radio pour gagner vos places de cinéma.



Pas de repos pour John Wick ! Alors que l'ancien tueur à gages avait pris ses distances avec son monde, un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d'une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux le tire de sa retraite anticipée. Fidèle à une promesse qu'il avait fait, John se rend à Rome pour de nouvelles aventures, qui impliquent notamment d'affronter certains des tueurs les plus dangereux au monde.

