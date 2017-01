Kev & Gad : gagnez vos DVD de leur spectacle "Tout est possible" avec Fun Radio Nîmes

Pour ceux qui n'ont pas pu assister en live au show de Kev Adams et Gad Elmaleh mais aussi pour ceux qui ont envie de prolonger le plaisir, Fun Radio vous fait gagner votre DVD du spectacle !

KEV & GAd en tournée

par La rédaction de Fun Radio Nîmes publié le 06/01/2017 à 17:40

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

« TOUT EST POSSIBLE », le spectacle commun de Gad Elmaleh et Kev Adams, les deux humoristes chouchous des français, est enfin disponible en DVD ! Fun Radio vous fait gagner votre exemplaire, afin de pouvoir rire et profiter de ce duo haut en couleur de chez soi et à volonté.





A eux deux, Gad Elmaleh et Kev Adams rassemblent des millions de fans qui leur vouent une affection et un amour inconditionnels. Leur complicité est telle qu’on pourrait croire qu’ils sont frères ! Entre eux est née une amitié profonde et sincère. Gad dit que Kev lui donne envie d’aller encore plus loin. Kev est excité de relever ce défi de faire un spectacle avec celui qu’il a toujours admiré. Tout est possible, c’est un show unique et exceptionnel qu’ils veulent offrir ensemble à leur public. Ils ont hâte et nous aussi !



Jouez ici.