publié le 11/06/2017 à 22:02

La Georgie, l’Ukraine et le Montenegro viennent défier nos Françaises à la Trocardière pour 3 jours de Volley de très haut niveau. En plus de la compétition internationale, vous pourrez profiter et participer à de nombreuses animations organisées pendant tout le week-end. Le rendez-vous est fixé du 23 au 25 juin à à la Trocardière de Rezé.

Le Vendredi 23 Juin la compétition va démarrer à 16h00 avec le Monténégro face à l'Ukraine et à 20h00 entrée en piste de l'équipe de France qui affrontera la Géorgie.

Le lendemain à 16h00 début de cette seconde journée avec L'Ukraine contre la Géorgie et à 19h00 le Monténégro face à la France.



En fin le dimanche 25 juin la Géorgie devra affronter le Monténégro à 16h00 et l'Ukraine quand à elle sera face à l'équipe de France.



La Ligue Européenne de Volley ball féminin c’est du 23 au 25 juin à la Trocardière, avec FunRadio. Toutes les infos sur www.ffvb.org



