MARSEILLE - Gagnez une semaine à Orcières !

publié le 27/02/2018 à 14:02

A l'occasion des SpringDays d'Orcières, Fun Radio Marseille vous offre 1 semaine de ski pour 4 !





Venez célébrer le lancement du printemps du ski à Orcières Merlette 1850

avec: apéros-concerts, zones détente, les immanquables "spring games" et deux gros concerts gratuits: Synapson et le DJ Fun Radio: Sound of legend !

Comment jouer ?

Ecoutez Jon entre Midi et 16h sur Fun Radio Marseille, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN appeler le 04 91 33 103 1 et gagner 1 semaine de ski pour 4 avec hébergement et forfait de skis

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm