MARSEILLE : I love techno

publié le 27/11/2017 à 13:18

Fun Radio Marseille vous donne rendez-vous le 16 décembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier pour l'édition 2017 du festival I Love Techno Europe et vous fait gagner vos entrées pour l'occasion !





Une vingtaine des plus grands DJs de la scène mondiale et européenne se donnent rendez-vous pour le plus grand bonheur des amateurs des musiques électroniques, le 16 Décembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier, sur la commune de Pérols.

Au programme de cette troisième édition d’I Love Techno Europe : une nuit entière de Lives et DJ sets intenses

Comment jouer ?

Tous les jours, écoutez Jon entre midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du smashfun, appelez le 04 91 33 103 1, et tentez de gagner vos places pour I LOVE TECHNO !

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm



I love techno 2017