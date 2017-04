Nantes : Gagnez votre Iphone 7 avec Fun Radio

publié le 18/04/2017 à 10:26

DU LUNDI 17 AVRIL AU VENDREDI 21 AVRIL

Fun Radio Atlantique et Ecophone 44

vous offrent votre Iphone 7, 32 Go

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, Soyez les premiers à appeler le 02 40 08 06 06



Et gagnez le tout dernier bijou de chez Apple,

L'Iphone 7 avec la boutique Ecophone 44.



AUTRE MANIERE DE JOUER

LA BOUTIQUE ECOPHONE 44

Réparateurs de téléphones et tablettes

2 rue deurbroucq

44 000 Nantes



Comment écouter Fun Radio Atlantique ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm

