Nantes : Une nuit insolite pour la St-Valentin

Morgan vous offre un séjour pour deux au Domaine de St-Jean.

Nuit inoubliable, perchés dans une cabane à 8 mètres de haut.

Le Lov'Nid pour une nuit insolite avec Fun Radio

par Morgan Lavergne publié le 03/02/2017 à 19:02

FUN RADIO Atlantique et le Domaine de Saint Jean vous offrent pour la Saint Valentin un séjour pour 2 dans un lieu magique !

Perchés dans une cabane à 8 mètres en haut d'un arbre passez une nuit inoubliable en amoureux ....

Choisissez la Cabane de vos rêves parmi les suivantes : Le petit Déjeuner au Lov'Nid Date : voir la galerie

Toute les informations sont à retrouver sur le site : La Cabane en l'air

Le Domaine de St-Jean : 15 rue du vieux Bourg, 49320 St-Jean-des-Mauvrets

Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides

à appeler le 02 40 08 06 06 et tentez de gagner vos nuit en amoureux au Domaine de St-Jean !

Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm





Deuxième Chance ?

Autre manière de participer : Liker la Page Fun Radio Atlantique sur Facebook et remplissez le formulaire ci-dessous

TIRAGE AU SORT VENDREDI 10 FÉVRIER