Nantes : Venez assister au Nantes Late Show

publié le 10/04/2018 à 13:54

Le Nantes Late Show est un format d'émission populaire américaine mêlant humour et interviews. Nilson ajoute sa sauce au Beurre de LU et adapte ce concept pour le Théâtre 100 Noms. Humour, magie, danse, chanson, hypnose, chaque soirée est unique et on y verra des artistes atypiques qui auront traversé la France entière, pour vous faire découvrir leurs talents. En gros, 1h30 de show !



Cette semaine Morgan vous offre vos places pour le mercredi 18 avril à 20h30 sur la page Facebook Fun Radio Atlantique