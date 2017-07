Partez à l'EMF grâce à Fun Radio Marseille !

publié le 03/07/2017 à 01:02

Cette semaine, Fun Radio Marseille vous offre vos place pour l'EMF !



C'est le plus gros rendez-vous de cet été ! Le plus gros festival électro de France revient avec une édition 2017 encore plus folle que les précédentes. Les plus grands DJ's mondiaux vont se succéder aux platines pour vous faire vibrer à la plage de Port-Barcarès.

Au programme : Afrojack, Martin Solveig, Yellow Claw, Alok, Deadmau5, Don Diablo, KSHMR et David Guetta !



L'évènement se déroulera les 13, 14 et 15 juillet prochains à Port-Barcarès. Pour plus d'informations rendez-vous ici : http://www.electrobeach.com/

Comment jouer ?

Ecoutez Jon entre Midi et 16h sur Fun Radio Marseille, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN appeler le 04 91 33 103 1 et gagnez vos pass !



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

ASur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm