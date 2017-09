Participez à la plus FRAPPADINGUE des courses à obstacles

publié le 01/09/2017 à 16:39

La course FRAPPADINGUE propose une nouvelle manière de faire du sport. Loin des chronos, ce qui compte c'est le dépassement de soi et de laisser sortir le fou qui est en vous !



La 5ème édition se déroulera sur la commune de Cormeilles en Parisis 95 (20 mn de St Lazare)





FRAPPADINGUE

Ce site présente les caractéristiques nécessaires à une bonne FRAPPADINGUE : parcours varié, eau, boue …accessibilité.

La FRAPPADINGUE, pionnière des courses à obstacles en France, a su provoquer dès sa lancée, un véritable phénomène pour ce genre d’épreuves.





Capable de rassembler sur un parcours unique, toutes catégories de sportifs aguerris ou novices, coureurs et non coureurs. La FRAPPADINGUE a imprimé dans les esprits que dans l’épreuve la solidarité, l’entraide sont des vecteurs incontournables.



Loin de la compétition, l’épreuve doit son succès, bien évidemment, aux 2500 courageux dingues qui ont osé se lancer l’arène la première année. 2500 dingues avec des déguisements encore plus fous qui donnent à la FRAPPADINGUE cette ambiance de carnaval.







FRAPPADINGUE