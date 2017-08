Pornichet : Gagnez vos sessions de Stand Up Paddle

The Golden Rules of Stand Up Paddling

publié le 22/08/2017 à 16:03

Fun Radio Atlantique et Gliss Evolution à Pornichet vous offrent votre stage de Stand Up Paddle de 2h d'initiation pour profiter jusqu'au bout de cet été. Le Stand Up Paddle est un sport de glisse nautique où le pratiquant est debout sur une planche de surf et se propulsant à l'aide du pagaie.



Comment participer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler le 02 40 08 06 06

Et remportez votre stage individuel de Stand Up Paddle de 2 heures d'initiation avec Gliss Evolution !

Comment écouter ?

Choissisez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fmSt Nazaire : 103.6 fm

La radio de vos vacances dans l'ouest, c'est FUN RADIO, le son dancefloor !