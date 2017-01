Vos invit's pour l'OPEN SUD de France de Tennis !

Du 5 au 12 février à Montpellier, avec Fun Radio Méditerranée

Open Sud de France

publié le 30/01/2017 à 10:22

Fun Radio Méditerranée vous offre vos places pour l'open Sud de France de Tennis du 05 AU 12 février à l'Aréna de Montpellier !



Les meilleurs joueurs mondiaux seront présents aux côtés de Richard GASQUET, Jo Wilfrid TSONGA, et Marin CILIC

Ecoutez Fun Radio Méditerranée entre midi et 16h, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625 et gagnez vos places.



l'open Sud de France de Tennis du 5 au 12 février à la Aréna de Montpellier