Afrojack, Feder, Don Diablo... Ils seront au Boarding Pass Festival

publié le 30/03/2018

La région de l'Ain accueillera son tout premier événement électro. L'événement a été nommé : Boarding Pass pour une raison bien particulière. En effet, le festival aura lieu sur l'Aérodrome d'Arbent Oyonnax. Un lieu unique qui annonce mythique.



Sur scène se succéderont les plus grands Djs du moment : Afrojack, Feder, Don Diablo, Lucas & Steve, Boros Way, Third Party, Mosimann, Lumberjack et Damien N-Drix. Pour ne manquer aucun de ces sets rendez-vous le 23 juin prochain au Boarding Pass.