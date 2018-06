Compétition de BMX semi-nocturne à Nozay (44)

publié le 25/06/2018 à 12:31

Samedi 30 juin 2018, compétition de bmx semi-nocturne qui se déroulera à Nozay 44 sur la piste de Mocque Souris (axe Nantes/Rennes sortie Nozay Vay Départementale 2 puis suivre fléchage Bmx).

Du BMX RACE

Une grille de départ qui libère jusqu'à 8 pilotes et c'est parti pour un sprint de quelques centaines de mètres dans des virages relevés et des bosses. Plusieurs catégories (à partir de 4/5 ans jusqu'à un peu plus de 40 ans )

Début des essais pilotes à 16h 00.

Animation: - courses de draisienne pour les tout-petits,

- un défilé de vélos illuminés,

- une tombola,

- un stand de massage pour tous proposé par l' association "Une Pause Inattendue" (unepauseinattedue@bbox.fr)

- un feu d'artifice sera tiré approximativement entre 23h00 et minuit

Entrée gratuite, bar et restauration sur place.





bmx nozay