Bruno Dans La Radio participe à la Red Bull Caisses à Savon

publié le 06/09/2017 à 15:51

La Red Bull Caisses à Savon est cette course hors des sentiers battus au cours de laquelle de courageux pilotes dévalent une piste en pente raide dans des caisses à savon qu’ils ont construites eux-mêmes.

Celles-ci sont toutes faites à la main et ne sont propulsées ni par de l’essence, ni par du diesel, mais par une bonne dose de courage, de détermination et d’esprit d’équipe.



Aucune limite n’est imposée à la créativité : chauve-souris véloce, banane qui tient bien la route dans les virages ou pièce montée haute en couleur. Le règlement ne sert qu’à garantir équité et sécurité: les équipes se composent de cinq personnes dont deux maximum prennent place dans la caisse à savon. Et tous les participants doivent être âgés de 16 ans au moins.

Red Bull Caisses à Savon

Mais pour gagner, une machine extravagante ne suffit pas. Le jury sur place évalue les pilotes amateurs selon les critères de créativité, de spectacle et de vitesse, à égalité. La construction de la caisse à savon ainsi que le spectacle donné juste avant le départ sont décisifs pour les points en matière d’originalité et de valeur spectaculaire. Mais malgré tout le plaisir de se donner en spectacle, l’objectif est et demeure d’arriver au but le plus rapidement possible.



Le prochain RDV aura lieu le dimanche 1er octobre au Domaine National de Saint-Cloud à 14h.



Cette année la Famille Bruno dans la Radio s'est lancée le defi de créer sa propre caisse à savon afin de participer à cette course déjantée. Bruno et Fonf (notre réalisateur de BDLR) ouvriront la course avant de dévaler la colline.



Fonf en pleine création de la caisse à savon BLDR

Seront-ils aussi bon en mécanique que pour vous réveiller le matin ? Rien n'est moins sur ;)



Red Bull Caisses à Savon avec Bruno Dans La Radio

Dimanche 1er octobre à partir de 14h

Au Domaine National de Saint-Cloud