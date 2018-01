publié le 03/01/2018 à 12:19

Ça va se passer les 13-15 puis 20-22 avril prochain dans le désert de Californie : le festival de Coachella. Les organiseurs ont dévoilé hier soir le line-up complet. Et cette année, pas de rockeurs comme attraction principale.



Le festival a misé sur 3 têtes d’affiches que seront Beyoncé, Eminem et The Weeknd. Queen B marquera son grand retour sur scène à cette occasion. La star de la pop ne s’était plus produite devant ses fans depuis son accouchement de jumeaux en juin dernier. Quant à Eminem, il revient dans la lumière des projecteurs après la sortie de son album Revival le mois dernier. Le canadien The Weeknd avait déjà participé dans le passé à Coachella, mais c’est la première fois qu’il sera tête d’affiche.

Parmi les autres DJs présents aux Etats-Unis au printemps prochain : French Montana, Deorro, Kygo ou encore Alan Walker. Les français MHD, Petit Biscuit et Jean-Michel Jarre seront aux aussi de la partie.