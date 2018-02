David Guetta, Martin Garrix et Brooks répondent à vos questions

Martin Garrix et David Guetta

publié le 26/02/2018 à 11:12

David Guetta, Martin Garrix et Brooks se retrouveront ce lundi 26 février à 16h pour répondre aux questions de leurs nombreux fans. Le live aura lieu depuis le compte Instagram du DJ français.



Les trois artistes ont sorti le 22 février dernier le titre Like I Do. David Guetta a livré les premiers secrets sur ce morceau au micro de Fun Radio : "C'est un vrai morceau club. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti un morceau comme ça, Martin Garrix aussi."