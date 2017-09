Devenez Ambassadeur Fun Radio pour le prochain spot Pub Fun Radio

publié le 11/09/2017 à 16:48

Participez à notre prochaine Campagne de Pub FUN RADIO en partageant vos photos avec #AmbassadeurFunRadio. Depuis toujours, vous faites partie de la Famille Fun Radio. Fun Radio avec les émissions Bruno Dans La Radio, Lovin'Fun ou encore Le Night Show viennent déjà vous rendre visite partout en France pour Bruno dans ton salon, l'Opération Bahut... Faisons encore plus ensemble Vous, auditeurs, auditrices de Fun Radio; rejoignez la famille dans la nouvelle Campagne de Pub FUN RADIO 2016-2017. Allez-y….. Sur tous les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter… postez avec #AmbassadeurFunRadio. Partagez vos photos, postez vos vidéos, amusez-vous, surprenez-nous, jouez avec votre image… postez avec #AmbassadeurFunRadio. Toutes les situations les plus fun, les plus dancefloor; en solo, avec vos potes, en famille… Publiez avec #AmbassadeurFunRadio.



Et, si votre photo ou votre vidéo est sélectionnée, découvrez-vous dans le prochain spot de Pub TV FUN RADIO en novembre 2016 sur tous les écrans. C'est parti #AmbassadeurFunRadio !