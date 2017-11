publié le 20/11/2017 à 15:04

Depuis quelques jours les mannequins les plus convoitées de la planète ont posé leurs valises à Shangaï. Venues des quatre coins du monde pour se préparer au show le plus attendu de cette fin d'année : le défilé Victoria's Secret. Après des séances de sport, des sessions de soins et une pyjama party les filles étaient fin prêtes pour le grand jour.



Ce 20 novembre les 55 modèles se sont retrouvées sur le podium de la célèbre marque de sous-vêtements. Parmi elles Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Romee Strijd, Adriana Lima... Des habituées et aussi des nouveaux visages comme la danoise Roosmarijn de Ko.

Jambes interminables, courbes hallucinantes, tenues affriolantes, tout est réuni pour faire de ce show un événement immanquable. En attendant de pouvoir visionner le défilé dans son intégralité le 28 novembre sur la chaîne CBS, on vous dévoile quelques clichés.

YES WE DID IT ¿¿¿#VSfashionshow2017 Une publication partagée par Romee Strijd (@romeestrijd) le 20 Nov. 2017 à 5h16 PST

@victoriassecret’s most recognizable face just hit the runway in Shanghai. Tap the link in bio to see all the looks from the 21st annual #VSFS2017. Une publication partagée par Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) le 20 Nov. 2017 à 4h54 PST

Nossa Angel @alessandraambrosio em seu 17th desfile para a @victoriassecret. A top fechou o show em Shanghai! ¿¿¿ #waymodel #waypower #alessandraambrosio #vsfs2017 Une publication partagée par Way Model Management (@waymodel) le 20 Nov. 2017 à 4h38 PST