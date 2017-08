DIAPORAMA - Cara Delevingne fête son anniversaire au Mexique

publié le 14/08/2017 à 16:01

Après une année bien chargée, Cara Delevingne s'est accordée une petite pause et pas des moindres ! Pour fêter dignement son 25ème anniversaire, rien de mieux que d'inviter une vingtaine d'amies et de partir prendre un bon bol d'air au Mexique.



Dans le groupe de filles, on a reconnu quelques personnes... La Dj et mannequin, Mary Charteris, la mannequin et fille du célèbre chanteur des Rolling Stones, Georgia May Jagger, l'actrice et mannequin, Suki Waterhouse et la célèbre demi-sœur de Kim Kardashian, Kendall Jenner ! Chloé et Poppy Delevingne, ses deux sœurs, étaient également de la partie !

Et Cara n'a pas hésité à faire plaisir à ses invitées avec un programme qui fait rêver : voyage en jet privé, sortie en parapente, virée en bateau, baignade dans des eaux bleu turquoise... Petit aperçu en images !

I ¿¿¿¿ Une publication partagée par Cara Delevingne (@caradelevingne) le 10 Août 2017 à 15h51 PDT

@caradelevingne having the worst time ¿ Une publication partagée par Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) le 11 Août 2017 à 18h32 PDT

Today I jumped out of a plane before breakfast ¿thank you @caradelevingne mind blown AGAIN ¿@clarapaget Une publication partagée par Niamh ¿¿ (@niamhwatmore) le 11 Août 2017 à 8h56 PDT

Speechless Une publication partagée par Mary Charteris/Furze (@marycharteris) le 6 Août 2017 à 18h35 PDT

WE ¿¿ @chaos Une publication partagée par Cara Delevingne (@caradelevingne) le 11 Août 2017 à 7h11 PDT