publié le 15/09/2017 à 16:09

Le 9 septembre dernier, Fun Radio vous faisait vivre l'événement électro de la rentrée : l'Elektric Park. De 18h à 4h du matin vous avez pu suivre les mixs des plus grands DJs présents. En tout, ils étaient 50 à se succéder sur 5 scènes différentes. Electro-EDM, techno et trance progressive il y en avait pour tous les goûts.



Ce soir là vous avez pu écouter sur Fun Radio les mixs d'Ofenbach, Lost Frequencies, Bob Sinclar, Laidback Luke, Bass Jackers et Joachim Garraud, qui a clôturé ce festival dont il est à l'origine. Cette soirée a été riche en émotions et vous avez pu la suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.

Sur place on a croisé de nombreux festivaliers déguisés, les DJs sont passés en interview et même le beau temps était au rendez-vous. Une soirée réussie que l'on vous fait revivre en images.