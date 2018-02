DIAPORAMA - Rita Ora sublime sous la neige parisienne

publié le 06/02/2018 à 11:57

Rita Ora a posé ses bagages à Paris le 5 février pour assurer la promotion du film Fifty Shades Feed. Elle est arrivée sous la neige et en a profité pour poster de très jolies photos sur ses réseaux sociaux. "J'ai tenu une seconde mais au moins on a eu la photo," a-t-elle ajouté en légende. Malgré les températures Rita Ora garde sa classe et son style légendaire.



Vous la retrouverez dans le dernier volet de la saga Fifty Shades, aux côtés des personnages emblématiques : Christian Grey et Anastasia Steel. En plus de son rôle, Rita Ora a assuré la BO avec Liam Payne. Ensemble ils ont produit For You, pour les besoins du film.