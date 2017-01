DJ Snake, The Weeknd... Lollapalooza à Paris dévoile sa programmation

VIDÉO - Pour la première fois, le plus grand festival du monde s'installera en France, les 22 et 23 juillet 2017. Et les organisateurs on vu les choses en grand.

18/01/2017

Lollapalooza débarque en France ! Le plus grand festival du monde, créé en 1991 et d'abord installé à Chicago, a ensuite été exporté au Brésil, au Chili, en Argentine et en Allemagne. À chaque édition, plusieurs centaines de milliers de spectateurs se pressent pour voir sur scène les plus grands noms de la musique actuelle. Et cette fois, c'est à Paris que Lollapalooza s'installe !



Pour cette première édition française, les organisateurs ont vu les choses en grand. Têtes d'affiche de rêve et installations impressionnantes, Lollapalooza vous donne rendez-vous les 22 et 23 juillet 2017 sur la pelouse de l'Hippodrome de Longchamp.



Au programme, DJ Snake, The Weeknd, Martin Solveig, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, Lana Del Rey, London Grammar, Alt-J, autant de noms qui ont été dévoilés mardi 17 janvier, lors d'une conférence de presse.

Un aménagement de site impressionnant

Qui dit plus grand festival du monde, dit installations dantesques. Pour sa version bleu-blanc-rouge, Lollapalooza n'a pas fait dans la demi-mesure. Quatre nouveaux espaces seront créés sur la pelouse de l'Hippodrome de Longchamp, explorant plusieurs thématiques. D'abord, le Lollakids, où les parents et leurs enfants pourront partager différentes expériences musicales. Sera aménagé également, le Lollachef, où le chef Jean Imbert, gagnant de Top Chef en 2012, partagera ses connaissances et ses créations avec le public.



Troisième espace mis en place, le Lollagreen, entièrement consacré à l'écologie, et en association avec les ONG Greenpeace et Sea Shepherd, avec des ateliers sur l'environnement. Enfin, un espace Popup sera installé dans un des quartiers de Paris, le Marais, tout le mois de juillet, où seront disponibles les produits dérivés du festival comme des t-shirts et des posters vintages.