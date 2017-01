Gagnez votre soirée avec le DJ producteur français Kungs dans un lieu tenu secret.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 13/01/2017 à 11:09

Du 2 au 20 janvier 2017, Fun Radio vous offre la possibilité de gagner votre soirée avec Kungs, le DJ producteur découvert sur l'antenne de Fun Radio. A tout moment de la journée, dès que vous entendez le Double Fun avec deux tubes de Kungs l'un à la suite de l'autre, tentez d'être le plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 et vous gagnerez peut être votre soirée avec Kungs dans un lieu encore tenu secret !



Kungs : le DJ français nous a fait découvrir son tout dernier titre I Feel So Bad à Amsterdam, où il nous avait fait l'honneur de le jouer en live. Depuis ce titre est devenu un véritable tube ! Kungs s'était fait repérer grâce à son morceau : This Girl qui vous a fait bouger tout l'été. Fun Radio vous offre la possibilité de vivre un moment unique en sa compagnie. C'est le Double Fun !