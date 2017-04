publié le 26/04/2017 à 18:09

A tout moment de la journée, dès que vous entendez le Double Fun avec les tubes de Jax Jones « You Don’t Know Me » et Kygo « It ain’t me », soyez les premiers à appler Fun Radio et vous partez faire la fête en FULL ACCESS Au Spring Break Salou avec vos potes et plus de 5 000 autres clubbeurs !





En plus de ça, nos auditeurs pourront retrouver les DJs Fun Radio : Maeva Carter, Adrien Toma, Damien N-Drix & Joachim Garraud !



Et pour ceux qui n’auraient pas la chance de faire partie de ce Spring Break qui se déroulera du Jeudi 25 au Dimanche 28 Mai inclus, les DJ Set seront retransmis en direct du Pacha La Pineda dans toute la France sur Fun Radio !





Fun Radio vous offre la possibilité de vivre ce moment unique en sa compagnie. C'est le Double Fun !



FunBreak Salou 2017