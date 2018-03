publié le 29/03/2018 à 15:36

Le festival le plus magique de France revient après le succès de la première édition. Le 29 juin 2018 l'Electroland accueillera Robin Schulz, Bob Sinclar, Klingande et Henri PFR sur leur scène. Le lendemain Dimitri Vega & Like Mike, Afrojack, Mosimann et Lovely Laura & Ben Santiago prendront le relais.



Un décor féerique, une ambiance unique, des artistes de renom, ces deux soirées s'annoncent mémorables. Le Parc Walt Disney Studios se transforme le temps d'un événement exceptionnel pour le plus grand plaisir des festivaliers.