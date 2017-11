Martin Garrix et Dua Lipa

publié le 02/11/2017 à 11:42

Pas beaucoup d'occasion de se déguiser le reste de l'année, alors pour Halloween les artistes sortent le grand jeu. Martin Garrix et Dua Lipa ont opté pour un costume en duo. Les deux étaient invités à se produire à Londres pour la Kiss House Party Live. Ils ont revêtu les costumes de Beetlejuice et Lydia Deetz, célèbres personnages d'un film de Tim Burton. Rita Ora était aussi de la partie et a, quant à elle, revisité l'uniforme de Poison Ivy, ennemie de Batman.



Oliver Heldens s'est lui aussi déguisé, mais n'a pas réussi à choisir un seul thème, ce qui a donné lieu à une tenue improbable : "Prêt pour Halloween. Je suis déguisé en Romain / Gaulois / Viking / Motard qui volera probablement ta petite amie. A ce soir Chicago." A-t-il indiqué dans sa légende sur Instagram. Quant à Bob Sinclar il n'a pas quitté son fameux béret !



¿¿ Une publication partagée par Martin Garrix (@martingarrix) le 26 Oct. 2017 à 14h17 PDT

Don’t tell me it’s a Fancy dress Party! Poison Ivy came out early this year! P.s performing in this wasn’t that easy! Lol #anywhere #kisshousepartylive Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 26 Oct. 2017 à 15h15 PDT

Ready for Halloween! ¿ I'm dressed like a Roman/Gallic/Viking biker who most likely will steal your girlfriend ¿¿¿¿¿¿¿¿ Chicago, see you tonight! ¿¿¿ Tomorrow: Miami and New Orleans ¿¿ Une publication partagée par Oliver Heldens (@oliverheldens) le 27 Oct. 2017 à 12h13 PDT

Happy Halloween ¿¿ Une publication partagée par BOB SINCLAR (@bobsinclar) le 31 Oct. 2017 à 19h11 PDT

¿¿¿ Une publication partagée par djsnake (@djsnake) le 31 Oct. 2017 à 15h20 PDT