publié le 08/03/2017 à 10:00

Zara Larsson a commencé la musique très jeune. À 10 ans elle remporte le concours Talang dans son pays natale, la Suède. Puis, elle commence à gagner en notoriété avec Carry You Home qui a eu un grand succès en Suède, mais n'a pas traversé les frontières. C'est en 2013 que tout va basculer pour la jeune chanteuse. En effet, âgée de 19 ans, Zara Larsson sort Uncover. Ce morceau a fait l'unanimité. Avec son timbre puissant et son flow R&B elle a été comparée à Rihanna.



Autre fait marquant : souvenez-vous, David Guetta avait été choisi pour composer l'hymne de l'Euro 2016. Le DJ Français avait fait appel à Zara Larsson pour poser sa voix sur le titre en question : This One's For You. Une très belle collaboration qui n'a pas manqué d'ouvrir des portes à la chanteuse.



Dernièrement Zara Larsson a sorti un titre So Good, en duo avec Ty Dolla Sign. Ce morceau amorce la sortie de son album à découvrir le 17 mars prochain. Hormis ce carton, vous retrouverez également un duo avec Clean Bandit : Symphony. Un album qui promet de belles surprises.



En plus d'être une star de la musique, elle l'est aussi sur les réseaux sociaux. Son Instagram regorge de photos qui ne manqueront pas de faire grimper la température.





Zara Larsson au Nouvel an

Happy new year Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 31 Déc. 2015 à 15h35 PST

Zara Larsson fête Noël sous le soleil

Merry Christmas errbody. Det blir ingen pod i dag, utan två nästa vecka istället. Mamma och pappa har nämligen bokat ett hotell utan wi-fi???!!!!! (och tog ut mitt sim när jag var på toa!!??) så jag måste fråga snällt om jag kan internetdela från folks mobiler. Hoppas ni har livets bästa jul Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 24 Déc. 2015 à 5h33 PST

Zara Larsson topless.

Women; we are expected to be sexy, but not if we want it ourselfZzZzxx ¿ Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 24 Mars 2016 à 20h20 PDT

Zara Larsson prend son petit déjeuner au lit

Mornings like this @theeleventwenty #1120 Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 5 Oct. 2015 à 15h30 PDT

Zara Larsson à Miami Beach.

It's been raining on me Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 11 Janv. 2017 à 20h11 PST

Zara Larsson à Haïti.

I'm not made for the cold Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 2 Janv. 2017 à 13h00 PST

Zara Larsson fait la moue.

Meow? Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 27 Oct. 2016 à 20h45 PDT

La tenue excentrique de Zara Larsson.

¿¿ Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 4 Oct. 2016 à 18h47 PDT

Zara Larsson patiente.

UK! Grab a copy Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 23 Sept. 2016 à 0h39 PDT

Zara Larsson en maillot de bain.

Look how cute my pointing toe is Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson) le 24 Avril 2016 à 1h54 PDT