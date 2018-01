Fun Radio débarque à Dunkerque pour le carnaval

publié le 31/01/2018 à 11:20

Préparez vos plus beaux costumes, c'est bientôt le retour du Carnaval de Fun Radio. Cette année toutes les équipes ont vu les choses en grand. Elles vont se déplacer directement dans la ville où le carnaval est roi, à savoir Dunkerque. Lundi 12 février, l'un des plus gros carnavals de France accueillera toutes les émissions en direct.



La journée commencera avec Bruno et son équipe entre 6h et 9h, puis Mika, Fred, JB et Adrien Toma se relayeront toute la journée. Enfin Lovin'Fun et Le Night Show de Marion et Anne-So termineront en beauté cet événement.

Avant cela, dimanche 11 février, Bruno s'essayera à quelques traditions comme le jet de harengs ou le cri de la mouette. Vous aurez l'occasion de découvrir ces happenings en vidéos sur les Facebook, Twitter et Instagram de Fun Radio.



Pour participer à cette folle journée, rien de plus simple. Envoyez un mail à carnaval@funradio.fr et surtout venez déguiser ! Que la fête commence...