"Injustice 2", "Farpoint"... 5 jeux vidéo à essayer absolument

publié le 22/05/2017 à 12:18

Julien Tellouck a testé cinq jeux vidéo bientôt disponibles sur les différentes consoles et plateformes.

Si vous aimez les jeux vidéo, vous allez être servi. Que vous soyez un fan inconditionnel de PlayStation, un joueur fidèle de la Xbox, ou encore un amoureux des applications sur smartphone ou tablette, vous y trouverez votre bonheur. Des jeux de stratégies pour les plus malins et des jeux d'actions-aventures pour les plus curieux, notre sélection conviendra à tous les types de joueurs.





Batailles de robots extraterrestres, aliens, tactiques de guerre, affrontements entre super-héros et stratégies militaires, tous les différents univers du jeu vidéo seront là pour vous satisfaire. Si vous possédez la fameuse PlayStation VR, une surprise de taille vous attend... Vous pourrez retrouver tous ces jeux dans les semaines et les mois à venir. En attendant leurs sorties, si vous êtes impatients, des gameplay sont déjà disponibles sur YouTube.

1. "Mayan Death Robots"

Il sera disponible sur la Xbox One en téléchargement. Il s'agit d'un jeu de stratégie qui propose de prendre part à des batailles entre des robots extraterrestres à l'époque des Mayas. On peut ainsi retrouver plus de dix robots avec des caractéristiques et des compétences différentes. le jeu s'inspire de la référence Worms en y ajoutant un scénario complètement fou.

2. "Farpoint"

Farpoint sur PS4 est un jeu d'action spécialement développé pour le casque de réalité virtuelle Playstation VR. Dans la peau d'un scientifique envoyé dans l'espace, vous devez combattre des aliens sur des planètes inconnues. Le jeu offre une immersion impressionnante notamment avec la manette de visée, livrée avec la console. C'est l'un des meilleurs jeux compatibles avec le PlayStation VR.

3. "Blitz Brigade Rival Tactics"

Blitz Brigade Rival Tactics disponible sur iPhone et iPad, est un jeu de stratégie en temps réel qui propose de déployer des unités sur le champ de bataille pour détruire des tours ennemies. Chaque victoire rapporte des coffres pour rendre son armée plus efficace ou tout simplement acquérir de nouvelles unités. Le jeu s'inspire du populaire Clash Royal sans jamais vraiment l'égaler.

4. "Injustice 2"

Injustice 2, réalisé par les créateurs de Mortal Combat, ce jeu de combat rempli d'adrénaline, permet de retrouver les personnages de l'univers DC Comics. Le casting complet permet des affrontements insolites puisque l'on retrouve les super héros les plus populaires tels que Batman, Wonder Woman, et Super Man, mais aussi les supers vilains comme le Jocker et Harley Quinn. Le jeu est une petite merveille tant au niveau technique que graphique. Il sera disponible sur la PS4 et la Xbox One.

5. "Fire Emblem Echoes"

Fire Emblem Echoes sur 3DS est un jeu de stratégie dans lequel on prend le contrôle d'une armée dans des batailles au tour par tour. L'objectif de l'aventure principale est de rétablir la paix dans le royaume en suivant deux histoires entremêlées. Avec son côté tactique et son excellent scénario Fire Emblem Echoes offre de nombreuses heures de jeu. Il est disponible exclusivement sur la console portable.