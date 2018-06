Tournée d'été 7UP & FUN RADIO : la crème de la crème musicale !

publié le 25/06/2018 à 15:07

Pour la 3ème année consécutive

FUN RADIO vous donne RDV avec 7UP du 7 juillet au 21 août sur les plus belles plages de France ! A vos agendas car la tournée la plus FUN de l'été passera forcément par chez vous !





Au programme:

du son Dancefloor, du jeu, et des animations ouvertes à tous telles que du Rodéo Surf, Babyfoot humain, Selfie box et bien d'autres ! Et pour faire bouger les vacanciers durant les 23 dates de cette tournée, Fun Radio assurera les sets DJ avec Matt, DJ résident Fun Radio.



Retrouvez toutes les dates de la tournée 7UP:

