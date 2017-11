Les 10 artistes français les plus shazamés dans le monde

publié le 16/11/2017 à 15:34

Shazam, l'application permettant de retrouver le titre et l'artiste d'un morceau, est utilisée dans le monde entier. Le classement des dix artistes français les plus shazamés en 2017 vient d'être dévoilé, et parmi eux, nombreux sont les artistes que vous avez l'habitude d'écouter sur Fun Radio.



Tout en haut de la liste on retrouve David Guetta. Cette année encore le DJ a sorti de nombreux titres, transformés en tube en un rien de temps : Light My Body Up, 2U, Complicated ou encore plus récemment Dirty Sexy Money. A ses côtés sur le podium, les Daft Punk. Le duo incontournable a collaboré sur des titres en 2017 comme I Feel It Comming et Overnight mais n'a pas produit de morceau solo. En troisième position se place DJ Snake, celui qui fait rayonner l'électro à la française dans le monde entier, connaît un succès phénoménal.

La quatrième place est occupé par un duo de DJ français : Ofenback. Jeunes et talentueux ils plaisent à l'international. Juste derrière eux se place Kungs. Pas étonnant lorsqu'on sait que son titre This Girls est repris par un grand nombre de DJs à travers le monde. Son ami, Martin Solveig, se place juste derrière lui. Ce sont en tout six DJs qui figurent parmi ce classement. Pour ce qui est de la suite, Maître Gims, The Avener, M83 et Booba se suivent dans cet ordre.