Les deux animatrices du "Night Show" auront l'honneur d'accueillir les célébrités présentes aux "Melty Future Awards" le 6 février 2017.

Melty Future Awards 2017

C'est le grand soir. La quatrième édition des Melty Future Awards a lieu le 6 février prochain à partir de 19 heures au Grand Rex à Paris. Véritable succès les saisons précédentes, cet événement promet encore une belle soirée. Au programme : des invités de marque, des remises de prix bien sûr, mais aussi des surprises inédites !



Tous les acteurs de la youth culture ont été conviés, et les millenials ont élu leurs préférés dans des catégories définies. On retrouve ainsi Capucine Anav et Louane nomées dans la catégorie "Femme incontournable" ; Caroline Receveur et Coucou Suzette en lice pour le prix de la plus "Trendy", ou encore Domingo et ZeratoR en compétition pour remporter le trophée du "Gaming". Les millenials ont fait leur choix.



Qui de mieux que les deux pétillantes animatrices du Night Show pour accueillir les célébrités ? Toute la soirée Marion et Anne-So animeront le Golden Carpet, pendant que leur compère, Amir, sera dans les coulisses pour filmer des exclusivités relayées sur les réseaux sociaux.



La soirée sera animée par Christophe Beaugrand, vous pouvez la suivre en direct depuis la page Facebook de Melty.

19h10 : Lego Batman est arrivé et il est "gaulé", fait remarquer Anne-So, avec son humour légendaire. Alors que Dark Vador accompagné de ses Stormtroopers débarquent sur le Golden Carpet.

19h05 : Christophe Beaugrand est "au taquet" et explique pourquoi il a choisi de porter un nœud papillon pour son rôle de maître de cérémonie.



19h00 : Le Golden Carpet a commencé avec les animatrices du Night Show. La mascotte de la soirée est arrivée. Christophe Beaugrand s'arrête pour faire des selfies avec les fans.



18h50 : Marion et Anne-So débarquent pour le Golden Carpet.



18h45 : La YouTubeuse Enjoy Phoenix est arrivée sur place