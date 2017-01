Chaque semaine découvrez nos coups de cœurs musicaux avec une playlist.

par Martial Demots , Laura Lefebvre publié le 11/01/2017 à 18:45

La playlist Party Fun n'est composée que de titres qui cartonnent en ce moment. A commencer par le titre Alone d'Alan Walker. Âgé de 19 ans, ce DJ est impressionnant, il a fait la première partie de la dernière tournée de Rihanna et a remixé les titres de grands artistes comme Coldplay et Sia entre autres. Dans son clip Alone, il appel au rassemblement dans un monde qui se détruit petit à petit.



Un autre grand artiste fait également partie de cette playlist : Martin Solveig. Le DJ français est venu récemment dans les studios de Fun Radio présenter son dernier titre Places. Il a dévoilé comment était né ce titre en collaboration avec Ina Wroldsen. Les deux artistes ont produit ce titre dans le pays d'origine de la chanteuse, en Norvège, dans une ambiance très feutrée et intimiste ce qui a donné naissance à ce morceau plein d'émotion.



On vous parle souvent de Don Diablo sur Fun Radio, le DJ est présent à tous nos grands événements. On se souvient lorsqu'il était venu sur le studio de la radio à Amsterdam et qu'il avait remercié les français pour leur soutient.