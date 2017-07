publié le 21/07/2017 à 10:18

Tinder plages

L'été est la saison propice aux rencontres et Tinder l'a bien compris. La première application de rencontre a révélé une carte indiquant les plages ayant le plus de succès pour matcher. Grâce au système de géolocalisation les utilisateurs peuvent élargir ou pas leur champ de vision et augmenter leurs chances de capturer leur target. Tinder a utilisé cet outil indispensable pour faire le listing des meilleurs spots de rencontres sur les plages en France.



La Corse et la plage de Calvi arrive en tête. C'est the place to be pour lézarder mais aussi partir à la chasse ! Faites vos valises et partez là-bas si vous souhaitez maximiser vos chances de rencontres et repartir accompagné pour les vacances ou une soirée. Les plages du sud de la France restent des spots à ne pas négliger donc swipez à droite ! L'application a également prévu un outil supplémentaire pour ceux qui n'ont pas la chance de partir. L'option passeport, payante, propose aux utilisateurs de se géolocaliser dans une autre ville pour tenter sa chance sans bouger de chez soi.