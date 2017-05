Le palmarès des grandes écoles de commerce 2017

publié le 23/05/2017 à 15:23

Vous souhaitez intégrer une école de commerce, mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Le Parisien Etudiant en partenariat avec Bruno Dans La Radio vous éclaire. Le classement 2017 des grandes écoles de commerce vient de sortir. Il va peut-être vous conforter dans vos choix d'orientation post bac ou bien tout simplement vous aider à choisir votre futur établissement.



Avec une quinzaine de critères bien précis comme le corps professoral, le temps passé à l'étranger, la recherche ou encore le réseau international, vous aurez le choix parmi plus d'une trentaine d'établissements renommés avec différents parcours et spécialisations possibles. Vous pourrez donc affiner vos choix d'orientation à un moment clé de votre parcours, entre les révisions du bac, les écrits et les oraux des concours imposés par les grandes écoles.