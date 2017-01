Party Fun Live sera en direct de Dijon avec Kungs, Michael Calfan, Klingande

Fun Radio présente le Party Fun Live depuis le Zénith de Dijon le 11 février.

generique

publié le 11/01/2017 à 18:24

Fun Radio présente la soirée Party Fun Live avec en DJ set exclusif Addal, Klingande, Michael Calfan et Kungs qui mixeront depuis le Zénith de Dijon samedi 11 février.



Venez faire la fête de 21 heures à 1 heure du matin sur le meilleur du son dancefloor avec les Djs qui représentent les talents du moment et vous mixeront tous les tubes de Party Fun ! Procurez-vous dès à présent vos places pour venir au Zénith de Dijon qui sera spécialement transformé en discothèque pour l'événement.



Profitez en live des derniers titres de Kungs, Michael Calfan, Klingande qui cartonnent en ce moment à l'antenne de Fun Radio. Bref, une soirée à ne surtout pas manquer pour les fans d'electro. Alors on compte sur vous pour venir ambiancer le Zénith avec tous vos potes pour passer une soirée inoubliable et faire la fête !