publié le 05/05/2017 à 15:53

Pas toujours facile de trouver des activités pour s'occuper durant ces longs week-ends ! Pour vous aider à vous organiser, on vous a concocté une liste pour vous donner quelques idées à faire entre amis, seul, en amoureux ou en famille. Qu'importe ou vous soyez et la météo, tout le monde y trouvera son compte. Faire la fête, se mettre à jour niveau séries et films, découvrir de nouveaux endroits, organisez vos vacances, prendre soin de vous... Il y a beaucoup de choses à faire pour occuper ce temps utilement, et sûrement des choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé !



Vous allez voir que finalement ça va passer (trop) vite. Et tant mieux car les longs week-ends continuent et justement pourquoi ne pas s'organiser pour partir cette fois ci ? Voici la liste de nos idées, il ne vous reste plus qu'à choisir !

1. Faire la fête

Profitez de ce long week-end pour vous vider la tête et sortir ! Prendre un verre, aller en boîte ou chez un ami, l'essentiel est d'être bien entouré, d'écouter de la bonne musique (pour ça, il vous suffit de vous brancher sur Fun Radio) et de s'amuser tout simplement ! Dansez, rigolez, chantez, lâchez-vous et ne regardez pas l'heure, vous avez tout le temps pour récupérer.

2. Organisez vos vacances

L'été approche et vous ne savez toujours pas ou partir ? Prenez le temps de trouver la destination de rêve en écumant les sites de voyages pour trouver les meilleurs plans ! Et pourquoi ne pas organiser les futurs week-ends prolongés ? Afin de s'éclipser le temps de quelques jours, et de changer d'air. Prévoyez de partir du 25 au 28 mai, si vous avez la chance de faire le pont, autrement il vous faudra attendre le 2 juin.

3. Regardez des films et des séries

Mettez-vous à jour sur les nombreuses séries du moment et les derniers films. Pour cela rien de plus simple il vous suffira d'un canapé et d'un ordinateur ou d'une télévision. À l'heure du dîner c'est le moment idéal, accompagné ce que vous regardez d'un bon repas et vous serez au top. Les plaisirs les plus simples sont les meilleurs.

4. Prenez soin de vous

Allez faire du sport, prenez rendez-vous chez le coiffeur, faites-vous masser... Prenez un moment dans le week-end pour vous occuper de vous et de votre corps. Une fois sortie, vous vous sentirez beaucoup mieux et d'attaque pour affronter une nouvelle semaine.

5. Découvrez des nouveaux endroits

On vous parle de ce musée, de ce parc, de ce restaurant depuis un petit bout de temps et vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'y aller... C'est le moment idéal pour le découvrir. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous aurez sûrement de belles surprises et de nouveaux QG.

6. Ecoutez la bonne playlist

Pour vous accompagner tout au long de ce week-end lors de vos trajets, de vos soirées ou même tout au long de la journée, nous vous avons concocté une playlist avec les dernières nouveautés du moment. Dj Khaled et Justin Bieber, Afrojack et David Guetta, Katty Perry et Migos, Kygo et Ellie Goulding, R3hab, Steve Aoki, Galantis, ils ont tous sorti un titre cette semaine, il ne vous reste plus qu'à les découvrir ici.