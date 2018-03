Produisez le remix officiel de "Like I Do" de David Guetta, Martin Garrix et Brooks

publié le 05/03/2018 à 19:33

David Guetta s'associe à Soonvibes pour désigner le remix officiel de Like I Do, son dernier titre en date. Produit avec Martin Garrix et Brooks ce morceau a créé l'événement lors de sa sortie le 22 février dernier.



Pour participer au concours, téléchargez l'application Soonvibes et envoyez votre remix du titre. Le gagnant sera élu par les votants et le jury composé de David Guetta, l'équipe de son label Parlophone et Soonvibes.

Les votants sont eux aussi mis à l'honneur, les deux plus actifs auront la chance de rencontrer David Guetta lors d'événements exceptionnels.

