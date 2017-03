4e édition de The Luminator avec Fun Marseille

publié le 21/03/2017 à 12:52

Fun Radio Marseille présente THE LUMINATOR, dimanche 26 mars sur le campus de Luminy.



Une course 6km avec plus d'une vingtaine d'obstacles en plein cœur de la fac des sciences de Luminy, dans un paysage exceptionnel.



Un événement unique sur un campus universitaire avec + de 400 étudiants.



Plus d'info sur marseille point funradio point fr et sur la page Facebook officielle "The Luminator"



VOTRE DOSSARD A GAGNER EN ENVOYANT "LUMINATOR" + VOS COORDONNEES à marseille@funradio.fr