publié le 08/03/2018 à 14:48

DTO & FUN RADIO LORRAINE présentent, le 6ème SALON de la MOTO, les 10 & 11 mars 2018 à Pont-à-Mousson. Au programme : Grand Salon de la Moto, nouveautés 2018, des motos d'exception & de compétition, pour les amateurs de belles mécaniques. Mais aussi des quads, stands d'accessoires et d'équipements, animations pour les enfants. Le Salon de la Moto, c'est aussi des shows mécaniques, du stunt moto et quad, des démonstrations dragsters propulsés par des réacteurs d'avions. Concerts et restauration non-stop. Rendez-vous Espace Montrichard à Pont-à-Mousson. Avec le soutien de Maisons Vesta; Infoline : duckteam.fr Un événement Fun Radio Lorraine.

Salon de la Moto 2018