publié le 11/04/2017 à 11:04

Ce samedi, c'est la White Night By Eno Events a LederzeeleTout sera prévu pour que vous soyez entièrement plongés dans la couleur du thème de la soirée !

On compte sur vous pour jouer le jeu, on vous attend tous vêtus de blanc!!

Pour l'occasion, Son & Light au rendez vous !

Musique clubbing & Multi-ambiance !

Entrée 8€/5€ avant 23h30

Accès réservé aux + de 17 ans

Organisé par le comité des fêtes.

(une seule participation par personne)



