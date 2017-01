Ahmed Sylla à l'affiche du film L'Ascension

L'humoriste nantais incarne Samy dans un film inspiré d'une histoire vraie. Il sort sur vos écrans aujourd'hui.

Ahmed Sylla incarne Samy

publié le 25/01/2017 à 11:49

A 26 ans Ahmed Sylla déjà gravi pas mal de montagnes: révélé dans l'émission de Laurent Ruquier On n'demande qu'à en rire en 2011, l'humoriste nantais a déjà présenté un premier One Man Show avant de monter sur la scène du Marrakech du rire.



Cette fois-ci il franchit une nouvelle étape en troquant sa casquette d'humoriste pour celle d'acteur. Sûrement le début d'une belle carrière : Ahmed incarne Samy un jeune banlieusard prêt à tout pour impressionner celle qu'il aime. Sauf que les belles paroles ne suffisent pas et qu'il va falloir passer à l'action....

Samy va gravir l'Everest pour Nadia

Le film raconte son ascension de l'Everest. Ahmed Sylla a confié au micro de Fun Radio ne pas avoir skié depuis ses 12 ans, avec le tournage dans les paysages enneigés du Népal il a été servi. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

Samy est prêt à tout pour impressionner Nadia

Ahmed Sylla partage l'affiche avec l'actrice Alice Belaïdi mais aussi l'humoriste Kevin Razy. Le film est en salles aux Cinémas Pathé et UGC Atlantis, au Gaumont à Nantes, au Cinéville de Saint-Sébastien-sur-Loire et au Ciné Pôle Sud.